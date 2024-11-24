شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الدولة فى تعزيز التنمية الشاملة بسيناء؟ .. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يمثل مشروع قطار التنمية خطوة حيوية نحو تعزيز التنمية الشاملة في سيناء؛ إذ يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعيةـ من تحسين خدمات النقل إلى دعم البنية التحتية الصناعية واللوجستية، ويضع هذا المشروع إلى جانب عدة مشروعات أخرى تم وجارٍ تنفيذها سيناء في مسار جديد نحو التنمية المستدامة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه من المتوقع أن يسهم القطار في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء، وانخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى، وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل لأبناء سيناء.

وأضافت الدراسة أن الجهود متعددة الأبعاد والقطاعات التي تم تنفيذها لتنمية سيناء ومدن القناة، انعكست على تحسن عدة مؤشرات أساسية، أهمها معدلات التشغيل، حيث بلغ عدد المشتغلين 9008 في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 8737 مشتغلًا في الربع نفسه من عام 2014، لتصل نسبة زيادة عدد المشتغلين إلى 3.1%.



