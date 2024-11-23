وزير الدفاع الإسرائيلي رحب بالجهود الأميركية لتسهيل التهدئة في لبنان: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي لويد اوستن، بأن بلاده "ستواصل التحرك بحزم" ضد حزب الله.

واوضح متحدث باسم الوزير إنه رحب في مكالمته مع أوستن "بالجهود الأميركية لتسهيل التهدئة في لبنان، وأكد التزام إسرائيل باستعادة الأمن ما من شأنه تمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بأمان".

وأكد كاتس "أن إسرائيل ستواصل التحرك بحزم ردا على هجمات حزب الله على المدنيين في إسرائيل".