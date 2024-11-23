اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اصابة مقاتل في الكتيبة 13، لواء غولاني، بجروح خطيرة في المعركة في جنوب لبنان، وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلته.
وغادرت مروحية عسكرية مستشفى "رمبام" في حيفا؛ وقد أعلن المستشفى في بيان صدر عنه مساء السبت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي أنه استقبل 3 مصابين من الجيش نقلوا من جنوبي لبنان إلى غرفة الطوارئ في المستشفى بواسطة مروحية.
وأوضح المستشفى أن "المصابين يعانون من إصابات بدرجات متفاوتة، ويخضعون حاليًا للفحص الطبي".
كانت هذه تفاصيل خبر مروحية عسكرية اسرائيلية تنقل 3 مصابين من جنوبي لبنان إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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