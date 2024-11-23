مروحية عسكرية اسرائيلية تنقل 3 مصابين من جنوبي لبنان إلى مستشفى "رمبام" في حيفا

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اصابة مقاتل في الكتيبة 13، لواء غولاني، بجروح خطيرة في المعركة في جنوب لبنان، وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلته.

وغادرت مروحية عسكرية مستشفى "رمبام" في حيفا؛ وقد أعلن المستشفى في بيان صدر عنه مساء السبت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي أنه استقبل 3 مصابين من الجيش نقلوا من جنوبي لبنان إلى غرفة الطوارئ في المستشفى بواسطة مروحية.

وأوضح المستشفى أن "المصابين يعانون من إصابات بدرجات متفاوتة، ويخضعون حاليًا للفحص الطبي".