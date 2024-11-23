خامنئي: يجب محاسبة كافة القادة للعصابة الإرهابية الصهيونية المجرمة

اشار المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي في منشور بالعبرية، الى انه يجب محاسبة كافة القادة للعصابة الإرهابية الصهيونية المجرمة.

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