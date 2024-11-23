هيئة البث: الاشتباه بأن الخلية التي شاركت في اختطاف الحاخام في الإمارات هي خلية من أوزبكستان

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الاشتباه بأن الخلية التي شاركت في اختطاف الحاخام في الإمارات هي خلية من أوزبكستان نفذت العملية بتوجيه من إيران.

واعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم أن إسرائيليا يحمل جنسية مولدوفا ويقيم في الإمارات فقد منذ يوم الخميس.

واوضح المكتب في بيان، إنه جرى فتح تحقيق على خلفية معلومات تفيد بأن اختفاء "تسفي كوجن" مرتبط بحادث إرهابي. وأضاف المكتب أن الرجل مبعوث في حركة حباد الدينية التي لها فروع في أنحاء العالم.

وعلى عكس أغلب الجماعات اليهودية المتدينة التي تميل إلى الانطواء على ذاتها، تركز حباد على التفاعل والفعاليات المجتمعية مع اليهود غير المنتمين لجماعات دينية والعلمانيين أو الطوائف اليهودية الأخرى.