اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الاشتباه بأن الخلية التي شاركت في اختطاف الحاخام في الإمارات هي خلية من أوزبكستان نفذت العملية بتوجيه من إيران.
واعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم أن إسرائيليا يحمل جنسية مولدوفا ويقيم في الإمارات فقد منذ يوم الخميس.
واوضح المكتب في بيان، إنه جرى فتح تحقيق على خلفية معلومات تفيد بأن اختفاء "تسفي كوجن" مرتبط بحادث إرهابي. وأضاف المكتب أن الرجل مبعوث في حركة حباد الدينية التي لها فروع في أنحاء العالم.
وعلى عكس أغلب الجماعات اليهودية المتدينة التي تميل إلى الانطواء على ذاتها، تركز حباد على التفاعل والفعاليات المجتمعية مع اليهود غير المنتمين لجماعات دينية والعلمانيين أو الطوائف اليهودية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث: الاشتباه بأن الخلية التي شاركت في اختطاف الحاخام في الإمارات هي خلية من أوزبكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.