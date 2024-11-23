الصحة في حصيلة رابعة: استشهاد عشرين شخصا وإصابة ستة وستين آخرين بجروح في البسطة

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة رابعة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد عشرين شخصا وإصابة ستة وستين آخرين بجروح. ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

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