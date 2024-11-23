افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على النبطية التحتا واخرى على بلدة الشرقية، وسقوط جريح.
ولفت الى ان الطيران استهدف بلدتيّ تبنين وبرعشيت، وتحدث عن قصف مدفعي متواصل على مدينة الخيام.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات على النبطية التحتا والشرقية وتبنين وبرعشيت وقصف مدفعي متواصل على الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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