النشرة: غارات على النبطية التحتا والشرقية وتبنين وبرعشيت وقصف مدفعي متواصل على الخيام

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على النبطية التحتا واخرى على بلدة الشرقية، وسقوط جريح.

ولفت الى ان الطيران استهدف بلدتيّ تبنين وبرعشيت، وتحدث عن قصف مدفعي متواصل على مدينة الخيام.