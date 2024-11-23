غارات اسرائيلية استهدفت كفرصير والمنطقة الواقعة بين شوكين وميفدون وبين زوطر وديرسريان وعين قانا

شن الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين شوكين وميفدون، كما شن غارة على مجرى نهر الليطاني بين زوطر وديرسريان، واخرى استهدفت اطراف بلدة كفرصير. كما شن 3 غارات على بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح.

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