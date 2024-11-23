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"حياة كريمة" تستضيف وفدًا من دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

السبت، 23 نوفمبر 2024 09:35 م

استضافت مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفدًا مميزًا من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري الـ 49 وزوجاتهم، في زيارة امتدت لثلاثة أيام.

هدفت الزيارة إلى تعريف الوفد بدور مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

وتضمنت الزيارة:


- عروضًا تقديمية  سلطت الضوء على إنجازات حياة كريمة في مختلف المجالات.
- قصص نجاح ميدانية  من المستفيدين من برامج حياة كريمة.
- زيارات ميدانية  إلى دور رعاية المسنين،  تم خلالها تقديم الدعم النفسي والطبي.
- محتوى توثيقي وتسويقي  يعكس رسالة المؤسسة وأهدافها.

أكدت هذه الزيارة على:


- قوة التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي.
- نجاح  حياة كريمة كنموذج  وطني ملهم  للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

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أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري

 

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جانب من الحضور 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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