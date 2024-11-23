أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد

تصاعدت التوترات في أوكرانيا بعد أن أطلقت روسيا صاروخًا فرط صوتيًا جديدًا على مدينة دنيبرو الأوكرانية. ومع بقاء أقل من شهرين على تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه، لا يزال مصير الدعم العسكري الأمريكي الحيوي لكييف غير واضح.

وشهد الأسبوع الماضي أكبر تصعيد في الأعمال العدائية ويمثل فصلًا جديدًا في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات - وهو فصل مليء بعدم اليقين والخوف.

حيث بدأ الأمر بقيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بعكس سياسة قائمة منذ فترة طويلة من خلال منح كييف الإذن بنشر صواريخ أمريكية طويلة المدى داخل الأراضي الروسية، وانتهى الأمر بضرب موسكو لأوكرانيا بسلاح باليستي تجريبي جديد أثار قلق المجتمع الدولي وزاد من المخاوف من المزيد من التصعيد.

وفيما يلي نظرة على الأحداث التي شهدتها أوكرانيا خلال أسبوع واحد والتي غيرت بشكل جذري ميزان الحرب:

الأحد: الموافقة

خففت واشنطن القيود المفروضة على ما يمكن لأوكرانيا ضربه بنظام الصواريخ التكتيكية الأمريكي الصنع (ATACMS)، بعد أشهر من استبعاد مثل هذه الخطوة بسبب المخاوف من تصعيد الصراع وإحداث مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وجاء هذا التغيير بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي أن قوات كورية شمالية كانت داخل روسيا وتم نشرها لمساعدة موسكو في طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية. لكن نطاق إرشادات إطلاق النار الجديدة لم يكن واضحًا.

الاثنين: التحذير

وحذر الكرملين من أن قرار بايدن من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات الدولية بشكل أكبر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تنوي اتخاذ خطوات، وقد تحدثوا عن هذا، لمواصلة صب الزيت على النار وإثارة المزيد من تصعيد التوترات حول هذا الصراع». الثلاثاء: التنفيذ

وأطلقت أوكرانيا عدة صواريخ باليستية موجهة من طراز ATACMS، أصابت مستودع ذخيرة في منطقة بريانسك الروسية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها كييف الأسلحة داخل أراضي العدو، وفقًا لتقارير واسعة النطاق.

ولم يؤكد المسؤولون الأوكرانيون رسميًا الضربات التي وقعت في اليوم الألف منذ الغزو.

كما خفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رسميًا يوم الثلاثاء الحد الأقصى لاستخدام الأسلحة النووية، مما فتح الباب أمام رد نووي محتمل من جانب موسكو حتى على أي هجوم تقليدي من جانب أي دولة تدعمها قوة نووية. وقد يشمل ذلك الهجمات الأوكرانية المدعومة من الولايات المتحدة.

الأربعاء: الزيادة

وفي التحول الرئيسي الثاني في السياسة الأمريكية ، أعلنت إدارة بايدن أنها ستزود أوكرانيا بالألغام المضادة للأفراد للمساعدة في إبطاء تقدم روسيا في ساحة المعركة.

وكان بايدن قد أرجأ في السابق التوقيع على هذا الأمر بسبب الاعتراضات الدولية على استخدام مثل هذه الألغام بسبب المخاطر التي تشكلها على المدنيين. وتنشر روسيا هذه الألغام بحرية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن التحول في سياسة واشنطن ضروري لمواجهة التكتيكات الروسية المتغيرة.

كما ضربت أوكرانيا أهدافا داخل روسيا باستخدام صاروخ ستورم شادو البريطاني، وهو ما يعادل نظام ATACMS، مما أثار حفيظة موسكو.

وأغلقت سفارات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى في كييف مؤقتًا ردًا على التهديد بشن هجوم جوي روسي كبير على العاصمة الأوكرانية.

الخميس: الرد

وقال بوتن إن الكرملين أطلق صاروخًا باليستيا جديدًا متوسط المدى على أوكرانيا ردا على استخدام كييف للصواريخ الأمريكية والبريطانية.

وفي خطاب متلفز للبلاد، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية ستكون عاجزة عن إيقاف الصاروخ الجديد، الذي قال إنه يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف والذي أطلق عليه اسم «أوريشنيك» - وتعني شجرة البندق بالروسية - ويعتمد على صاروخ «آر إس-26 روبيج» الباليستي العابر للقارات، والذي يمكنه حمل رؤوس حربية نووية.

وقال ك أيضًا إن من الممكن استخدام الصاروخ لمهاجمة أي حليف لأوكرانيا يستخدم صواريخه لمهاجمة روسيا. وأعطت موسكو واشنطن تحذيرًا قبل 30 دقيقة من الهجوم الذي ضرب مصنعًا للأسلحة في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

الجمعة: طوارئ

وأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا عن عقد محادثات طارئة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على طلب أوكرانيا، وسيعقد الاجتماع على مستوى السفراء.

كما ألغى البرلمان الأوكراني جلسة بسبب تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة. وقال المشرعون إن هناك تهديدًا حقيقيًا بشن هجوم على المباني الحكومية.

وأعرب شركاء أوكرانيا عن آرائهم بشأن المرحلة الجديدة الخطيرة من الصراع. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن الصراع «يدخل مرحلة حاسمة» و«يتخذ أبعادًا دراماتيكية للغاية».