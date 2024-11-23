الهند.. الحزب الحاكم يتجه لفوز كاسح في ولاية مهاراشترا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتجه حزب بهاراتيا جاناتا، الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى تحقيق فوز مذهل، اليوم السبت، في انتخابات ولاية مهاراشترا، المهمة سياسيا.

وقالت لجنة الانتخابات الهندية إن حزب "بهاراتيا جاناتا" وحلفاؤه تصدروا الانتخابات بالحصول على 183 مقعدا من أصل 288 مقعدا ويتصدر السباق في 48 مقعدا آخر في مهاراشترا، أغنى ولاية في الهند، التي تضم مومباي العاصمة المالية والترفيهية للبلاد.

يتوقع صدور النتائج في وقت لاحق اليوم السبت.

ويحكم حزب "بهاراتيا جاناتا" وأحد حلفائه، ولاية مهاراشترا البالغ عدد سكانها 126 مليون نسمة.

ومن المقرر أن تظهر بريانكا غاندي (52 عاما)، وريثة أسرة نهرو- غاندي السياسية، المنتمية لحزب المؤتمر، في البرلمان لأول مرة بعد فوزها في السباق في مواجهة مرشح الحزب الشيوعي بهامش ضخم يبلغ أكثر من 400 ألف صوت في مقعد واياناد في ولاية كيرالا جنوبي البلاد.