افاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت فريقا إسعافيا تابعا لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية خلال توجهه إلى عين بعال لإتمام عمله الإنقاذي. ولدى مسارعة فريق إسعافي ثان من الهيئة الصحية لإنقاذ المصابين من الفريق الأول، لاحقته أيضا مسيرة اسرائيلية واستهدفته ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة أربعة بجروح من كلا الفريقين. وتم سحب المصابين من قبل جمعية كشافة الرسالة الاسلامية التي أنجز فريقها عمله بأعجوبة بعدما استهدفت المسيرة الإسرائيلية الطريق الذي كان يعبره.
ودانت وزارة الصحة العامة بأشد العبارات هذا الاستهتار الفظيع بالعمل الانقاذي الإنساني الذي يتحول إلى عمل إستشهادي ومخاطرة كبرى في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على انتهاك القوانين الانسانية الدولية التي من المفترض ان تقدم الحماية للعاملين الصحيين في زمن الحروب والنزاعات.
وكررت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم حيال انتهاك القوانين الدولية وتجاوزها من دون أي رادع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: شهيدان من المسعفين وأربعة جرحى بسبب ملاحقتهم بالمسيرات الإسرائيلية في استهتار فظيع بالعمل الانقاذي الانساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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