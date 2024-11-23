نقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مسؤولين كبار في إسرائيل اعرابهم عن تفاؤلهم بعد زيارة المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين لوقف اطلاق النار في لبنان، وبحسب بعض المصادر فإن الوسيط الاميركي كان واضحا جدا مع اللبنانيين ومن خلالهم وضع شرطا لحزب الله مما مهد لاتفاقات شبه نهائية.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مسؤولين كبار في إسرائيل: متفائلون بعد زيارة هوكشتاين بوقف اطلاق النار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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