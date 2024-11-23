حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية وتجمعا في مستوطنة برعام

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُـ.قاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصليةٍ صاروخية.