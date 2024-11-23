اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء بعلبك الهرمل أدت حتى الساعة إلى سقوط 24 شهيدا وأشلاء وإصابة 45 شخصا بجروح وذلك وفق التالي: - بوداي: 5 شهداء و5 جرحى - الفكهاني: شهيد و3 جرحى - شمسطار: 13 شهيدا وكمية من الأشلاء و13 جريحا - فلاوى: 4 شهداء و3 جرحى - بريتال: شهيد - حورتعلا: 3 جرحى - راس العين: 18 جريحا. كما اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على سحمر في البقاع الغربي أدت إلى إصابة شخصين بجروح.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة اعلنت عن حصيلة غير نهائية لغارات العدو على بعلبك الهرمل 24 شهيدا وأشلاء وإصابة 45 شخصا بجروح وجريحان في الغارة على سحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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