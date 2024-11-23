اشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى ان غارة إسرائيلية استهدفت معبر جوسية القاع بين لبنان وسوريا. ولفت حمية في حديث لـ "الجزيرة"، الى ان الاستهداف الإسرائيلي للمعبر جاء ضمن الأراضي السورية.

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: غارة إسرائيلية تستهدف معبر جوسية القاع بين لبنان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.