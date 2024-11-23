شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": الإعلام والوعي الشعبي حائط صد ضد مخططات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، على أن الشائعات تمثل خطرًا داهمًا يستهدف استقرار المجتمعات، لاسيما فى ظل الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، فى بيان له، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية توظف الشائعات والحرب النفسية كأداة رئيسية فى مخططاتها الهدامة، بهدف زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، والتأثير على الروح المعنوية للشعب، مؤكدا أن تصاعد وتيرة الشائعات يُعَد انعكاسًا لمحاولات التنظيم الإرهابى لملء الفراغ الذى يواجهه بعدما لفظهم الشعب المصرى.

وتابع:" هذه الجماعة تستخدم تقنيات حديثة، أبرزها الإعلام الرقمى ومنصات التواصل الاجتماعى، لتوسيع دائرة تأثيرها وخلق حالة من التشكيك فى الإنجازات الوطنية، ولذلك يجب تبنى استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، تتضمن تعزيز الوعى المجتمعى، وتكثيف الحملات الإعلامية لتفنيد الأكاذيب.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لمواجهة الشائعات، مشيدًا بالدور الذى تلعبه الدولة بكافة مؤسساتها فى كشف الحقائق وحماية استقرار الوطن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك الإرادة والقدرة على التصدى لكل محاولات النيل من أمنها واستقرارها، داعيًا المواطنين إلى تحرى الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة.