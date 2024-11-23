مصلحة الليطاني اعلنت ان فرقها الفنيه انجزت صيانة وإصلاح شبكات التوتر العالي واعادة الخط الذي يربط معملي الاولي وجون

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، ان فرقها الفنية انجز صيانة واصلاح شبكات التوتر العالي التابعة لمعامل الطاقة الكهرومائية وتحديدا للخط الذي يربط بين معملي الاولي و جون، و أعيد الخط مساء اليوم الى قيد الاستثمار بعد خروجه عن الخدمة اثر تضرره نتيجة الغارة الاسرائيلة التي استهدفت بلدة جون بتاريخ ١٢ تشرين الثاني، وأكدت المصلحة ان فرقها تعمل على مدار الساعة بهدف خدمة المواطنين رغم الظروف الأمنية الصعبة والتحديات التي تواجه فرق العمل والمنشآت.

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