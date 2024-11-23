ابو فاعور زار "القومي" و"الديموقراطي" في راشيا: للتنسيق مع الدولة تنفيذا لتوصيات خلوة القطالب

أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور "أننا نتابع الاتصالات مع كل المكونات السياسية للمنطقة للعمل سويا لخدمة اهلنا النازحين والتنسيق مع الدولة واجهزتها في هذه الظروف الصعبة، تنفيذا لتوصيات الاجتماع الذي عقد في خلوة القطالب في بعذران".

كلام النائب ابو فاعور جاء خلال زيارته منفذية الحزب القومي في راشيا ودائرة الحزب الديموقراطي في راشيا والبقاع الغربي يرافقه وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي واعضاء من الوكالة والمعتمدين.

و التقى ابو فاعور المنفذ العام للحزب السوري القومي الاجتماعي في راشيا خالد ريدان وأعضاء من المنفذية، ثم زار رئيس دائرة راشيا والبقاع الغربي في الحزب الديموقراطي جمال البرقشي وأعضاء من هيئة الدائرة ومن مسؤولي الوحدات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على "ضرورة استمرار القيام بالواجبات الوطنية تجاه اهلنا النازحين من الجنوب والبقاع الغربي، وترسيخ الثقة بالدولة وبمرجعية مؤسساتها العسكرية الامنية وأجهزتها والركون الى اجراءاتها بما يحفظ امن المنطقة واستقرارها".

وجرى الاتفاق على تعزيز التنسيق بين القوى والمكونات السياسية والروحية والجهات الرسمية والبلدية والاختيارية في المنطقة لتجنب اي امر غير مطلوب في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان نتيجة العدوان الاسرائيلي.

كما تم البحث في آلية استمرار التنسيق والعمل المشترك لما فيه خير المنطقة وامنها واستقرارها، وتأكيد اهمية اللقاء الجامع الذي عقد في خلوة القطالب في بلدة بعذران والمقررات التي صدرت عنه.