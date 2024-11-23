ميقاتي اجرى اتصالا برئيسة وزراء ايطاليا وعبر عن تضامنه ازاء الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل بالامس

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا برئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني معبّرا عن "تضامنه ازاء الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل بالامس وادى الى اصابة اربعة جنود ايطاليين".

وتابع رئيس الحكومة لميلوني" أود أن أعرب عن تضامني العميق مع إيطاليا، وآمل الشفاء العاجل للجنود المصابين .إن ما حدث أمر غير مقبول ومع ذلك، فنحن ملتزمون باستكمال التحقيقات وسنطلعك على النتائج فور انتهائها.إن الحكومة اللبنانية تدين هذا الحادث بشدة وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل.

اضاف" آمل ألا يؤثر هذا الحدث المؤسف على تصميمكم على دعم لبنان أو على دوركم الحيوي في مساعدتنا على تحقيق وقف إطلاق النار".