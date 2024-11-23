اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عين بعال في قضاء صور أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة شخص آخر بجروح حرجة. كما أعلن المركز أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة باتوليه في قضاء صور أدت إلى إصابة ستة أشخاص. كذلك أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على صور أدت في حصيلة محدثة غير نهائية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة تسعة عشر آخرين بجروح.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: استشهاد 2 واصابة شخص في عين بعال واصابة 6 في باتوليه و5 شهداء و19 جريحا في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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