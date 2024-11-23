نتانياهو: إيلي فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بيانًا مصورًا مطولًا، تحدث فيه إلى الإسرائيليين بشأن قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتبه، معتبرا أنه يتعرض لحملة "ملاحة وتشويه" تستهدف معسكره السياسي.

ولمح نتنياهو إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية امتنعت في أكثر من مناسبة عن تزويده بوثائق مهمة ومنعه من اطلاع على معلومات سرية حساسة مشيرا إلى "دوافع سياسية"، مشددا على أن الأجهزة الأمنية رفضت التحقيق في العديد من التسريبات الخطيرة.

ودافع نتانياهو عن الناطق باسمه، إليعزر فيلدشتاين، المتورط في إحدى قضايا التسريب، والمتهم بـ"تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة"، واستعرض العديد من عمليات التسريب التي لم يتم التحقيق لأسباب اعتبر أن "المواطنين يعرفونها". واكد بان "إيلي فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة".