اشار مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني الى اننا مستعدين للتوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن البرنامج النووي وعدم إنتاج أسلحة نووية. ولفت لاريجاني في تصريح له، الى اننا نسمع أخبارا جيدة وستحل المشكلات في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: مستعدون للتوصل لاتفاق مع واشنطن بشان النووي ونسمع أخبارا جيدة وستحل المشكلات في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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