قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي بحث مع هاليفي القضايا الأمنية الاستراتيجية مع التركيز على لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، زار إسرائيل لإجراء "تقييم للوضع" تمحور على "القضايا الأمنية الإستراتيجية، مع التركيز على لبنان"، وذلك في إطار المساعي الأميركية للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي التصعيد الإسرائيلي.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن "الجنرال كوريلا وصل إلى إسرائيل أمس (الجمعة)، وحل ضيفا على رئيس الأركان، هرتسي هاليفي"، وأوضح أن كوريلا أجرى تقييما مشتركا للوضع الأمني بمشاركة "رئيس قسم العمليات وقائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.

وذكر البيان أن المداولات تمحورت حول "القضايا الأمنية الإستراتيجية مع التركيز على لبنان"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيواصل تعميق العلاقة مع الجيش الأميركي من منطلق الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيوش".