الموساد الإسرائيلي يحقق في اختفاء حاخام في أبوظبي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، مساء السبت، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ودولة الإمارات يحققان في اختفاء مبعوث "حركة حاباد"، الحاخام تسفي كوغان، في أبو ظبي .

وكتب مكتب رئيس الوزراء: "تسفي كوغان، مواطن إسرائيلي مولدوفي ومبعوث حاباد المقيم في الإمارات العربية المتحدة، مفقود منذ ظهر يوم الخميس 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.

وتابع البيان:"ومنذ اختفائه، وبناء على معلومات تشير إلى احتمال وقوع حادث إرهابي، تم إطلاق تحقيق مكثف في البلاد، إن أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية تعمل بلا كلل من أجل الحفاظ على سلامة زفي كوغان".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الوطني أصدر في وقت سابق تحذير سفر من المستوى الثالث (تهديد معتدل) إلى دولة الإمارات، ونصح بعدم السفر غير الضروري إلى تلك الوجهة وأوصى باتخاذ احتياطات إضافية لمن يقيمون هناك".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك شكوكا متزايدة بأن كوغان ربما يكون قد اختطف أو قُتل، حيث اختفى منذ الأربعاء الماضي، وذكرت عائلته أنه لم يجر أي اتصال في الأيام الأخيرة منذ اختفائه، حسبما ذكرت قناة N12 الإسرائيلية.

وعلمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن التقارير التي تزعم أن السلطات تعلم أن كوغان قُتل ليست صحيحة، بل مجرد تكهنات. ولا تملك السلطات حاليًا أي معلومات ملموسة عن حالته.

يذكر أن كوغان هو إسرائيلي خدم في جيش الدفاع الإسرائيلي، وأدار سوبر ماركت في دبي، ومتزوج من امرأة أميركية، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المعلومات التي بحوزة إسرائيل تشير إلى أن كوغان ربما كان تحت المراقبة الإيرانية .

ما هي حركة حاباد التي ينتمى إليها الحاخام المختفي؟

حركة حباد ، والمعروفة أيضًا باسم لوبافيتش وهاباد وحباد لوبافيتش، هي سلالة في اليهودية الحسيدية، وتنتمي إلى الفرع الحريدي ( الأرثوذكسي المتطرف) من اليهودية الأرثوذكسية.

وهي واحدة من أكبر المنظمات الدينية اليهودية، وتعمل حباد بشكل أساسي في العالم الأوسع وتلبي احتياجات اليهود غير الملتزمين.

بين عامي 1951 و1994، حوَل الحاخام مناحيم مندل شنيرسون الحركة إلى واحدة من أكثر الحركات اليهودية انتشارًا في العالم.

وتحت قيادته، أنشأت حركة حباد شبكة كبيرة من المؤسسات التي تسعى إلى تلبية الاحتياجات الدينية والاجتماعية والإنسانية لليهود في جميع أنحاء العالم.

وتوفر مؤسسات حباد التواصل مع اليهود غير المنتسبين والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن الأنشطة الدينية والثقافية والتعليمية.

خلال حياته وبعد وفاته، اعتقد بعض أتباع شنيرسون أنه المسيح ، مع مناقشة موقفه الخاص بشأن هذه المسألة بين العلماء. أثارت الأيديولوجية المسيحية في حركة حباد الجدل في مختلف المجتمعات اليهودية ولا تزال مسألة لم تُحل بعد.

يقدر عدد أتباع حاباد في العالم بنحو 90.000 إلى 95.000 اعتبارًا من عام 2018، وهو ما يمثل 13٪ من سكان الحسيديين في العالم، ومع ذلك، يقدر أن ما يصل إلى مليون يهودي يستفيدون من خدمات حاباد مرة واحدة على الأقل في السنة.

و في دراسة أجريت عام 2020، وجد مركز بيو للأبحاث أن 16٪ من اليهود الأميركيين شاركوا في خدمات أو أنشطة حاباد بشكل شبه منتظم.

