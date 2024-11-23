32 قتيلا جراء أعمال عنف طائفية في باكستان

أفاد مسؤول محلي باكستاني وكالة "فرانس برس"، عن "مقتل 32 شخصا على الأقل في أعمال عنف طائفية جديدة في شمال غرب باكستان، بعد يومين من هجمات استهدفت مواطنين من الطائفة الشيعية أسفرت عن مقتل 43 شخصا".
ومنذ الصيف، خلفت أعمال العنف بين السنة والشيعة في كورام، في خيبر بختونخوا الواقعة على الحدود مع أفغانستان، حوالى 150 قتيلا.
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