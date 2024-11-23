أمين شري: ليس هناك اي شخصية حزبية في المبنى المستهدف في بيروت

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، في تصريح له خلال تفقده الاضرار التي خلفتها الغارة الاسرائيلية على منطقة البسطا، ان "ليس هناك اي شخصية حزبية لا عسكرية ولا مدنية في المبنى المستهدف في بيروت"، مشددا على ان "كل الاستهدافات في بيروت كانت ضد المدنيين، ولكن لن يستطيع العدو الاسرائيلي كسر ارادة الاهالي والنازحين في بيروت".

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