أردوغان: ندعم قرار الجنائية الدولية الشجاع بإصدار مذكرتي اعتقال لنتانياهو وغالانت وندعو إلى تطبيقه فورا

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أننا "ندعم قرار الجنائية الدولية الشجاع بإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وندعو إلى تطبيقه فورا". واشار الى أن "الشعب الفلسطيني في غزة يعيش حالة جوع وعطش غير مسبوقة"، لافتا الى أن "اسرائيل تزيد من إجرامها يوما بعد يوم في قطاع غزة".

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