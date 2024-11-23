يويورك تايمز: إيران عدلت صواريخ سبايك وأسمتها الماس واستخدمها حزب الله بعد 18 عاما لضرب أهداف إسرائيلية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن معهد ألما الإسرائيي، تأكيده انه " قد تنشر أسلحة من فئة الماس في كل الجبهات التي يتمركز بها وكلاء إيران".

كما نقلت الصحيفة عن خبراء أسلحة، زعمهم ان "حزب الله استولى على مجموعة من صواريخ سبايك الإسرائيلية عام 2006 وتم شحنها لإيران"، مشيرة الى ان " إيران عدلت صواريخ سبايك وأسمتها الماس واستخدمها حزب الله بعد 18 عاما لضرب أهداف إسرائيلية".