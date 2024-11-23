وزير الخارجية الإسرائيلي: الجيش ضرب 70% من قدرات حزب الله الصاروخية وتطبيق الاتفاق مع لبنان أهم من الاتفاق بحد ذاته

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الى أن "الجيش ضرب 70% من قدرات حزب الله الصاروخية"، مؤكدا أن "تطبيق الاتفاق مع لبنان أهم من الاتفاق بحد ذاته".

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