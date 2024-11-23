حزب الله: استهدفنا مستوطنتي أفيفيم وديشون بصليتين صاروخيتين

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم السبت 23-11-2024، مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخية".

وفي بيان اخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم السبت 23-11-2024، مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخية".