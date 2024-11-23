إخلاء محطة يوستن بلندن بعد العثور على "طرد مشبوه"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها عثرت على طرد مريب وُضع خارج محطة يوستن في لندن، حيث تم إخلاء المحطة.

وقالت شرطة العاصمة لندن على موقع التواصل الاجتماعي (X): "نحن على علم بالتقارير الواردة عبر الإنترنت عن وقوع حادث في محيط محطة يوستون". وأضافت "تم وضع طوق أمني كإجراء احترازي بينما يقوم الضباط بالتحقيق في طرد مشتبه به".

يشار إلى أن الشرطة البريطانية، فجرت يوم أمس الجمعة طرداً مريباً وُضع خارج السفارة الأميركية في لندن، واتضح من المؤشرات الأولية أنه عبوة وهمية.

ونفذت الشرطة أمس تفجيراً متحكماً فيه بالقرب من مبنى السفارة في ناين إلمز بجنوب لندن وطوقت بعض المناطق المحيطة.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الجسم كان عبوة وهمية، وسنحقق في الأمر". وأضافت "ستظل بعض الحواجز الأمنية قائمة في الوقت الحالي لكن معظم الإجراءات التي اتخذتها الشرطة سيتم إيقافها".

وكانت السفارة الأميركية ذكرت عبر حسابها على منصة إكس إنها "عادت إلى أنشطتها الطبيعية باستثناء إلغاء جميع المواعيد العامة المقررة اليوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر). وأكدت السفارة في بيان أن الشرطة المحلية فحصت وأزالت الطرد المريب خارج مبنى السفارة".

يشار الى أنه في العام 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من منطقة مايفير في وسط لندن إلى منطقة "ناين إلمز" لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.