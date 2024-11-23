شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان تستغل الشائعات لتضليل الرأي العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق البشبيشي، الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد بشكل أساسي على نشر الشائعات والأكاذيب كجزء من استراتيجيتها للتأثير على الرأي العام وتقويض الثقة بمؤسسات الدولة.

وأكد أن الجماعة تستغل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لتضليل المواطنين وإثارة الفوضى عبر تضخيم الأحداث وتحريف الحقائق.

وأوضح البشبيشي في تصريح له أن الإخوان تستغل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لنشر معلومات مغلوطة تستهدف إثارة القلق والفتنة، معتبرًا ذلك أسلوبًا معتادًا للجماعة في إطار محاولاتها المستمرة لإضعاف الاستقرار الوطني.

وأضاف أن التصدي لهذه الأكاذيب يتطلب وعيًا مجتمعيًا كبيرًا، مشددًا على دور الإعلام في كشف زيف الشائعات وتوضيح الحقائق بشكل سريع وشفاف. كما دعا إلى تعزيز الخطاب الوطني ودعم جهود الدولة في مواجهة الحرب الإعلامية التي تخوضها الجماعة ضد مصر.

واختتم البشبيشي تصريحه بتأكيده أن الإخوان تعتمد على فشل مشاريعها داخليًا وخارجيًا في محاولة بائسة للعودة إلى المشهد السياسي، ولكن وعي المواطنين وإيمانهم بمؤسسات الدولة يشكل الحاجز الأقوى أمام هذه المحاولات.