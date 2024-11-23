شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت مبادرات التحالف الوطنى فى تعزيز التنمية بالمحافظات؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده الحثيثة في تقديم خدمات متنوعة للأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر، يشمل عمل التحالف محاور متعددة مثل الدعم الصحي، والغذائي، والاجتماعي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتنمية المجتمعات المحلية.

وخلال الفترة الأخيرة، أطلق التحالف عددًا من المبادرات، مثل قوافل "ستر وعافية"، التي تقدم خدمات طبية مجانية، وتوزيع مواد غذائية وبطاطين، بالإضافة إلى إقامة معارض ملابس بأسعار مخفضة. كما تمكن من تنفيذ مشروعات كبرى مثل "مراكب الرزق" التي ساعدت على توفير فرص عمل لصيادي الأسماك بتقنيات حديثة.

ومن ناحية أخرى، تمكن التحالف من دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر توزيع مئات الآلاف من الطرود الغذائية، بالإضافة إلى تأمين الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق النائية من خلال القوافل الطبية.

وتوسعت جهوده لتشمل تقديم مساعدات نقدية مستدامة لما يزيد عن 350 ألف أسرة، مع الحرص على دعم المرأة اقتصاديًا عبر فك كرب الغارمات وتنفيذ مشروعات صغيرة، وتستهدف مبادرات التحالف تنمية الإنسان على المستويات الصحية، الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس دوره كشريك رئيسي للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.



