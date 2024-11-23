شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. مبادرات تنموية شاملة لدعم الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي سلسلة من الجولات والقوافل التي تهدف إلى الوصول للمناطق الأقل تطورًا والأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرات التحالف لدعم الفئات المهمشة، وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وتشمل تلك القوافل تقديم خدمات متنوعة تشمل القوافل الطبية، وتوزيع المساعدات الغذائية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بمشروعات تنموية صغيرة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، كما يسعى التحالف إلى تطوير البنية التحتية في القرى النائية وتعزيز الخدمات التعليمية والصحية.

وتأتي المبادرات في إطار التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى جميع المناطق المستهدفة، خاصة في القرى والنجوع التي تعاني نقصًا في الخدمات الأساسية.

ويهدف التحالف الوطني من خلال هذه الجهود إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مع التركيز على التنمية المتكاملة التي تشمل بناء الإنسان وتوفير فرص عمل مستدامة.