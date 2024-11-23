النشرة: القوات الاسرائيلية تواجه مقاومة شرسة في محيط بلدية الخيام بعد تمكنها من التقدم ليلاً من جهة الشاليهات والمعتقل

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "القوات الاسرائيلية تواجه مقاومة شرسة في محيط بلدية الخيام بعد تمكنها من التقدم ليلاً مدعومة بدبابات الميركافا من جهة الشاليهات والمعتقل في الأطراف الجنوبية تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي والفوسفوري وتُسمع أصوات الاشتباكات في النصف الجنوبي من البلدة بالتزامن مع قصف فوسفوري على وسطها وقصف مدفعي على أطرافها لناحية إبل السقي وجديدة مرجعيون".

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