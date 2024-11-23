الكنيسة المارونية في مصر أحيت ذكرى الاستقلال بيوم صلاة من أجل السلام في لبنان

أقامت الكنيسة المارونية في مصر، لمناسبة ذكرى الاستقلال، يوم صلاة من أجل السلام في لبنان، وذكرت بأن البابا يوحنا بولس الثاني وصفه بأنه "وطن رسالة حرية وعيش مشترك للشرق والغرب".

ترأس القداس راعي الأبرشية المطران جورج شيحان "على نية أن يتحقق السلام في لبنان وطن الأرز وفي العالم"، عاونه فيه لفيف من الكهنة والرهبان بمشاركة الراهبات وأبناء الإبرشية، في حضور السفير اللبناني في مصر علي الحلبي.