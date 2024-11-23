أقامت الكنيسة المارونية في مصر، لمناسبة ذكرى الاستقلال، يوم صلاة من أجل السلام في لبنان، وذكرت بأن البابا يوحنا بولس الثاني وصفه بأنه "وطن رسالة حرية وعيش مشترك للشرق والغرب".
ترأس القداس راعي الأبرشية المطران جورج شيحان "على نية أن يتحقق السلام في لبنان وطن الأرز وفي العالم"، عاونه فيه لفيف من الكهنة والرهبان بمشاركة الراهبات وأبناء الإبرشية، في حضور السفير اللبناني في مصر علي الحلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة المارونية في مصر أحيت ذكرى الاستقلال بيوم صلاة من أجل السلام في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.