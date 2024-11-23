نقابة المستشفيات نعت مدير مستشفى دار الامل والطواقم الطبية في البقاع نظمت وقفة تضامنية امام المستشفى

نعت نقابة المستشفيات في لبنان "مدير مستشفى دار الأمل الجامعي المغفور له علي ركان علام الذي سقط شهيدا ومعه ٦ من العاملين في المستشفى، خلال غارة استهدفت دارة الدكتور علام قرب المستشفى ".

وتابعت :"ان النقابة إذ تأسف لهذه الخسارة المؤلمة لما كان يتميز به الشهيد من أخلاق رفيعة، وحب للخدمة العامة، تسأل الله ان يمنحه الرحمة وان يسكنه فسيح جناته، ولاهله الصبر والسلوان، وايضاً الرحمة لارواح الشهداء العاملين في المستشفى المذكور".

من جهة اخرى، نظمت الطواقم الطبية في البقاع وقفة تضامنية امام مستشفى دار الامل الجامعي في دورس ،احتجاجا على استهداف الطواقم الطبية والاسعافية بغارة اسرائيلية مساء امس استهدفت منزل علام، شارك فيها مدراء مستشفيات طواقم طبية وتمريضية واسعافية