اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة ثانية محدثة إلى استشهاد أحد عشر شخصا من بينهم أشلاء رفعت كمية كبيرة منها وسيتم تحديد هوية أصحابها والعدد النهائي للشهداء بعد إجراء فحوص الحمض النووي، إضافة إلى إصابة ثلاثة وستين شخصا بجروح"، مشيرة الى أن "أعمال رفع الانقاض لا تزال مستمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة أكدت ان اعمال رفع الانقاض في البسطا مستمرة: استشهاد 11 شخصا من بينهم أشلاء سيتم تحديد هوية أصحابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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