نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول دفاعي أوكراني، أن "روسيا أطلقت على أوكرانيا نحو 60 صاروخا كوريا شماليا من طراز KN-23 هذا العام. واشار الى أننا "نتعرض لهجمات بصواريخ باليستية روسية ثلثها أسلحة كورية شمالية رغم العقوبات".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول دفاعي أوكراني: روسيا أطلقت على أوكرانيا نحو 60 صاروخا كوريا شماليا من طراز KN-23 هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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