شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يستهدف رفع مستوى الوعى فى المناطق الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

ساهم التحالف الوطني للعمل التنموي في القضاء على الأمية ودعم جهود الدولة في زيادتها، من خلال إنشاء فصول لتعليم الكبار ودعم ومساعدة الأسر غير القادرة على إلحاق أبنائها بمراحل التعليم الأساسي.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمع، نظمت مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار لجنوب الجيزة، امتحانات محو الأمية لعدد 150 رجلًا وامرأة من محافظة الجيزة، وذلك تمهيدًا للحصول على شهادات محو الأمية.

وجاءت تلك الفعالية ضمن سلسلة من الامتحانات التي تنظمها المؤسسة بشكل دوري، بهدف تحرير أكبر عدد من المواطنين من براثن الأمية، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، فضلًا عن استكمال مسيرتهم التعليمية.

ويأتي ذلك بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي والتعليم في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.