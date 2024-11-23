التليفزيون اللبناني: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على “البسطة” إلى 11 شهيدا و63 مصابا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد التليفزيون اللبناني بارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني بمنطقة “البسطة” وسط بيروت، إلى 11 شهيدا و63 مصابا.

وذكر التليفزيون اللبناني في نبأ عاجل اليوم السبت، أن الحصيلة المحدثة لأعداد الشهداء والمصابين لاستهداف المبنى السكني، أكدت العثور على أشلاء أشخاص آخرين.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مبنى سكني من 8 طوابق بخمسة صواريخ بمنطقة البسطة، أسفرت عن تدمير المبنى وتضرر عدد من المباني المحيطة.

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