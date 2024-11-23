استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف مدفعي إسرائيلي اليوم، استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، منذ فجر اليوم إلى ٢٥ فلسطينيًا وعشرات المصابين.

في السياق، حذّر مدير مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، من خطورة الأوضاع داخل المستشفى، في ظل استمرار عمليات القصف المدفعي والجوي المتعمد للمستشفى وساحاته، داعيًا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الصحية لإنقاذ مستشفيات القطاع، التي تعاني شحًا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

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