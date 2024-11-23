بوحبيب غادر الى روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول حوض البحر الابيض المتوسط

غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم بيروت، متوجّها الى روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري الحواري لدول حوض البحر الابيض المتوسط، وإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان، ولحشد الدعم أيضا للموقف اللبناني الداعي الى الوقف الفوري لالنار، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته.

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