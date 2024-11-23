رئيس كولومبيا : نحترم قرار الجنائية الدولية وإذا زار نتانياهو ووزير دفاعه كولومبيا فسنعتقلهما

أكد رئيس كولومبيا غوستافو بيترو أن " هدف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة منع قيام وطن للفلسطينيين، وما يحدث بفلسطين والمنطقة ليس مجرد حرب بل رسالة تخويف من دول الشمال للجنوب بأكمله"، معتبرا ان "الدول التي تحلم بالسيطرة على العالم تزيد التوترات والحروب حفاظا على سيادتها وتحكمها".

وشدد على ان "الدول الكبرى تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة الإنسانية، وعانينا من الوحشية والقتل ولذا نشعر أكثر بمعنى الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، لافتا الى ان "شعبنا يتأثر بهول مشاهد الإبادة التي يراها في غزة ويسترجع ذكريات قاسية".

واضاف :" اتهمنا بمعاداة السامية بعد قطع علاقاتنا بإسرائيل وهم مخطئون فالفلسطينيون والعرب ساميون، وواجهنا ضغوطا بسبب مواقفنا تجاه الإبادة في غزة واللوبيات تتحرك ضدنا لا سيما لوبي البنوك".