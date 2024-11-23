الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة اهداف لحزب الله في الضاحية خلال الـ24 ساعة الماضية

زعم الجيش الاسرائيلي، ان "طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية شنت سلسلة غارات على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مستودع أسلحة وبنى تحتية لحزب الله".

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