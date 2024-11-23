شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للطفل والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للطفل، نظمت المؤسسة الصديقية احتفالية خاصة للأطفال في مركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهد الحدث مشاركة واسعة من الأطفال، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي أسعدت الحضور ورسمت البسمة على وجوه الأطفال في جو مليء بالسعادة والبهجة، وشارك في تنظيم هذا الحدث وزارة الشباب والرياضة، مكتبة مصر العامة المتنقلة، جمعية "ساعد للتنمية"، مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، وجامعة حلوان.

جاءت هذه الفعالية لتؤكد على أهمية دعم حقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تساهم في نموهم النفسي والاجتماعي وحرص كلًا من التحالف الوطني ومؤسسة الصديقية على توفير هذا لهم.

جانب من الاحتفالية