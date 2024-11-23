قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة طولكرم وضواحيها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وأحياءها وتحديدا شارع فرعون، ودوار السلام، ودوار خضوري، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ضواحي ارتاح جنوب المدينة، وعزبة الجراد وذنابة شرقها، ونشرت دورياتها الراجلة “المشاة” في أحيائها.

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