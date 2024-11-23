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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة طولكرم وضواحيها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وأحياءها وتحديدا شارع فرعون، ودوار السلام، ودوار خضوري، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ضواحي ارتاح جنوب المدينة، وعزبة الجراد وذنابة شرقها، ونشرت دورياتها الراجلة “المشاة” في أحيائها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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