استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على ثلاثة منازل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال ستة فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلاً في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استشهدت امرأة فلسطينية في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أكثر من 24 بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في محيط خيام النازحين بمدينة خانيونس، وفي شمال القطاع واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لمستشفى كمال عدوان بمخيم جباليامما تسبب في تدمير مولد الكهرباء الوحيد، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المستشفى.

Copy URL URL Copied