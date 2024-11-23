“الإيسيسكو” تدعو إلى الحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية من مخاطر العدوان الإسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى تعاون دولي شامل وفعال بين كل الأطراف المعنية بالتراث، لمواجهة المخاطر التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، ضرورة التصدي لجميع أعمال التخريب والتدمير التي تستهدف مواقع التراث اللبناني، والحرص على عدم امتدادها إلى مواقع تراثية أخرى.

وشددت المنظمة على أهمية اعتماد نهج موحد على المستوى الدولي يلزم جميع الأطراف بالعمل على حماية التراث والمواقع الأثرية في مناطق النزاعات والحروب عبر العالم.

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